El dramático rescate de un estudiante que iba a ser atropellado (video)

Una oficial en Maryland, Estados Unidos, es aclamada como una heroína por salvar a un estudiante de ser atropellado por un automóvil.

El dramático rescate ocurrió cuando la oficial del Departamento de Policía del Noreste de Maryland (EE. UU.), Annette Goodyear, dirigió el tráfico hacia el cruce peatonal de una escuela, y cuando un estudiante cruzó, Goodyear rápidamente lo empujó fuera de peligro, ya que un automóvil en movimiento rápido atravesó la calle.

La oficial fue atropellada por el auto y fue llevado al hospital, pero afortunadamente fue liberada más tarde, ese mismo día. Mientras tanto, el conductor fue multado por no ceder el paso en un cruce de peatones, conducir de manera negligente y hacerlo con un registro vencido.

La ciudad ahora elogia a la oficial, por su rápido accionar y la valentía mostrada.