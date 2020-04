Barril de petróleo sigue a la baja y "cuesta menos que una pizza"

La agitación en el mercado petrolero, hundido por la falta de demanda debido a la pandemia del coronavirus, persistió este martes después de que en Estados Unidos los tenedores de contratos de venta a mayo tuviesen que pagar para deshacerse del petróleo.

Un analista sintetizó la debacle: el crudo "vale menos que una pizza".

"¡Nunca pensé que sería posible que el crudo estadounidense llegara a valer menos que una pizza o incluso un trozo de pizza!", dijo Jameel Ahmad, jefe de estrategia de divisas e investigación de mercado en FXTM.

"Era impensable pero se hizo realidad para los operadores que el precio del crudo estadounidense fuera negativo por primera vez en la historia", exclama incrédulo Ahmad.

Así este martes, luego de un derrumbe histórico el lunes, el barril de petróleo para entrega en mayo cotizado en Nueva York volvió al terreno positivo, pero el precio del barril con entrega en junio tuvo una caída histórica de 43%.

La cotización del barril de WTI, cuyo contrato expiraba este martes, cayó el lunes por primera vez en la historia a terreno negativo, a -37 dólares (US$-37.63), lo cual significa que los propietarios de los contratos de compra pagaron para encontrar compradores para el petróleo físico.

El martes, luego de varios vaivenes, ese contrato terminó en 10 dólares (US$10.01).

Este repunte no augura sin embargo un cambio de tendencia para las semanas que vienen.

El barril para entrega en junio, que será la referencia desde el miércoles, cayó 43% a 11 dólares (US$11.57), algo nunca visto desde la creación de estos contratos a futuro en 1983. Durante la jornada, llegó a caer a 6 dólares(US$6.50) por unidad.

En Londres, en tanto, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en junio se hundió 24.4% a 19 dólares (US$19.33), en su peor caída desde el inicio de la guerra del Golfo en 1991.