La madre confirmó que la menor fue localizada sana y salva.
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Por medio de redes sociales circuló una imagen de la Alerta Alba Keneth, en la que se solicitaba apoyo para localizar a una adolescente que desapareció durante el pasado lunes 23 de noviembre.
Según información compartida por la madre, la última vez que se supo de la menor fue al rededor de las 10:50 horas del pasado lunes, cuando la adolescente salió del edificio donde reside.
Además, las primeras líneas de investigación apuntaban a que Sofía se reuniría con un estudiante universitario, aunque esta información era preliminar.
Sin embargo, esta noche de martes, la menor fue localizada con vida, según confirmó la madre.