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El tránsito permanece detenido en ruta al Atlántico tras un accidente entre dos vehículos de transporte pesado que dejó un fallecido.

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El tránsito permanece detenido en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, donde ocurrió un accidente entre dos camiones que dejó un piloto fallecido.

Según reportes de Provial y vecinos del sector, la circulación continúa paralizada en el área mientras se desarrollan las diligencias relacionadas con el accidente.

El tránsito permanece detenido en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico tras un accidente que dejó una persona fallecida. : PROVIAL @soy_502 https://t.co/DgTcByBHoY — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 28, 2026

Uno de los vecinos indicó que, en un inicio el tránsito avanzaba parcialmente, pero después quedó detenido por completo.

Rutas alternas

Ante la paralización del tránsito, conductores recomiendan a quienes se dirigen hacia Jalapa, El Rancho y Sanarate tomar la carretera a El Salvador.

Tras cierre de paso en ruta al Atlántico recomiendan a quienes se dirigen a Jalapa, El Rancho y Sanarate tomar la carretera a El Salvador. : Abel Rivera @soy_502 https://t.co/7R2w25vCgY — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 28, 2026

Sobre el accidente

Bomberos Municipales Departamentales reportaron la muerte de un piloto tras un accidente entre dos vehículos de transporte pesado en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico.

El accidente ocurrió este sábado 28 de noviembre, en el sector de San Antonio La Paz, El Progreso.

De acuerdo con la información preliminar, la persona fallecida se encuentra dentro de uno de los vehículos involucrados.

El accidente ocurrió en el kilómetro 35, en jurisdicción de San Antonio La Paz, ruta al Atlántico. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Mientras tanto, los bomberos coordinan el uso de equipo hidráulico para rescatar el cuerpo, en conjunto con socorristas de Sanarate.

Las autoridades recomiendan precaución al transitar por el área.

La situación complica la movilidad en el sector, por lo que las autoridades piden a los conductores tomar rutas alternas y conducir con precaución en este sector hacia el oriente del país.