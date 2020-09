Pilotos de transporte pesado manifiestan y amenazan con ir a paro

La Gremial de Pilotos de Transporte Pesado en Guatemala iniciaron este lunes una caravana de camiones y transporte de granos básicos que exige retirar las restricciones de movilidad ante la pandemia del Covid-19.

Rony Mendoza, presidente de la gremial, informó que la manifestación pacífica saldrá de la ruta al Pacífico con sentido a Guatemala y destino final a la Central de Mayoreo.

“La idea es relentizar el transporte pesado, ya no aguantamos, donde está el dinero, que quiten las restricciones, vamos a paralizar la movilización de granos básicos”, afirmó el dirigente.

La caravana se moviliza con sentido a la ciudad de Guatemala y avanza lento sin bloquear carriles. Sin embargo, el tránsito es complicado según confirmó la Unidad de Seguridad y Protección Vial (Provial).

“El poder lo tiene el pueblo y si los pilotos no queremos trabajar pues no vamos a trabajar, vamos a hacer que el maíz ya no llegue a la capital. Están aduciendo que traemos producto de contrabando y eso no es cierto”, afirmó Mendoza.

Mendoza explicó que al llegar a Guatemala pedirá una reunión con representantes de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Ganadería y Alimentación.