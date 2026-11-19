El tránsito se ha complicado en ruta al Pacífico luego de que una cisterna derramara combustible sobre la carretera.
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Una cisterna sufrió un incidente la tarde de este jueves 19 de noviembre en el kilómetro 12.5 de la ruta al Pacífico, en la cuesta de Villalobos, Villa Nueva, en donde el tránsito ha sido afectado.
El piloto del tráiler indicó que el depósito presentó fallas, por lo que la pipa con capacidad para 8,000 galones de diésel derramó parte del producto.
Bomberos Municipales fueron alertados debido al riesgo que presentaba la propagación de este líquido inflamable. El equipo de materiales peligrosos (Grimap) realizaron las labores para contener el derrame del combustible, informaron los socorristas.
Selecto fue colocado en el área afectada para evitar siniestros; mientras que, las unidades contra incendios fueron movilizadas como medida preventiva, pero no se reportaron llamas ni personas heridas.
El percance ocasionó cierre de carriles momentáneamente, por lo que se recomienda conducir con precaución.