"Que la siga otro": Piqué amenaza con dejar la Kings League tras discusión (video)

Piqué explotó contra sus compañeros de la Kings League y amenazó con dejar el proyecto fácilmente.

Días atrás, la tensión se apoderó de una de las transmisiones en vivo de la "Kings League", proyecto de streaming de Gerard Piqué junto a otros futbolistas y creadores de contenido.

Todo surgió tras una discusión que el español tuvo con el youtuber Juan Guarnizo, luego de repetir los últimos dos minutos de un partido que terminó perjudicando al influencer y su equipo "Aniquiladores".

La molestia de Piqué fue tanta que se salió del grupo de WhatsApp de su proyecto, y ahora ha amenazado con irse del mismo sin ningún problema.

En redes sociales, quien recibió la mayoría de críticas tras el incidente entre ambos fue él. Esto provocó su molestia, reflejándola en una reciente transmisión en vivo.

Gerard Piqué y Juan Guarnizo tuvieron una acalorada discusión. (Foto: Infobae)

"Tenéis que entender una cosa, esta no es una liga normal como las que veis en televisión. Hay cartas, hay normas distintas y tenéis la suerte o la mala suerte de tener un presidente que está por encima de todo y puede decir o hacer lo que le plazca. como si quiero repetir todo el partido. Sois unos privilegiados y quiero respeto para todos los que hacen esta competición", expresó.

Además, aseguró que el haber repetido los últimos dos minutos del encuentro deportivo para él fue lo mejor, pero no justifica las acciones que varios miembros de la liga tuvieron.

Finalmente, el exjugador del Barcelona aclaró por qué se salió del grupo de WhatsApp, un acto que su propio amigo Ibai Llanos describió como "rollo de ex tóxico".

"Bueno porque me gusta el show y me la pela de verdad, y te lo digo en serio, me la pela y mañana me voy de aquí y que le siga otro la liga, de verdad me la pela. No es amenaza", enfatizó.

Tras sus palabras, varios internautas han recalcado su descontento hacia Piqué. Incluso han mencionado que ahora "entienden a Shakira" por su comportamiento reciente.