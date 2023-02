Pixar admite el fracaso de "Lightyear" y confiesa la razón

Disney Pixar reconoce el fracaso de su cinta "Lightyear", y además revela la posible causa de su baja taquilla mundial.

El 17 de junio de 2022 se estrenó en cines "Lightyear", una película que los amantes de Toy Story esperaban con ansias, sobre todo quienes se inclinan por ese personaje.

Sin embargo, para sorpresa de muchos y hasta de los creadores, el proyecto fue un rotundo fracaso en taquilla al no cumplir con las expectativas de la audiencia.

Ahora, Disney Pixar ha confesado dicho error e incluso revelan cuál habría sido la razón por la que los números en taquilla fueron tan bajos.

Pete Docter, actual COO de Pixar y responsable de grandes éxitos como "Up" o "Intensamente" se sinceró sobre el tema en una entrevista para The Wrap.

El profesional aclara que en Pixar les encanta "Lightyear", pero también aceptan que se equivocaron con el público sobre la forma en que la vendieron.

"Hemos reflexionado mucho sobre ello porque a todos nos encanta la película. Nos encantan los personajes y la premisa. Creo que probablemente lo que nos ha salido mal es que pedimos demasiado al público", expresó.

Docter añadió que pudo haber sido el exceso de ciencia ficción lo que desencantó a un público fiel a las cintas anteriores. "Cuando oyen a Buzz, dicen, genial, ¿dónde están Mr Potato, Woody y Rex? Y luego los dejamos caer en esta película de ciencia ficción y ellos reaccionan en plan '¿qué?'"

Finalmente, el experto mencionó que hubo una desconexión entre lo que la gente quería y esperaba con lo que se ofreció en el proyecto.

"Lightyear" costó 200 millones de dólares y solo recaudó 226 millones, lo que se considera como un total fracaso. Actualmente, la cinta está disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.