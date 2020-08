El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está realizando el envío de los códigos correspondientes al segundo pago del Bono Familia. Este puede cobrarse en agencias bancarias, cajeros automáticos y comercios con POS.

Para evitar aglomeraciones en los bancos, el Mides informó a los guatemaltecos que el plazo vigente para hacer el cobro es de 120 días, después de haber recibido el código.

Al momento de cobrar tu #BonoFamilia mantén el distanciamiento social, utiliza mascarilla y evita aglomeraciones.#GuatemalanoseDetiene pic.twitter.com/jR7bl7CkFn — Mides (@midesgt) August 29, 2020

Según información de las autoridades, hasta el viernes 28 de agosto, el código había llegado a 888,284 hogares. Sin embargo, si tú aún no lo has recibido, puedes verificar que el Gobierno no te haya excluido, dando clic aquí: Listado beneficiarios.

Así podrás hacer efectivo tu Bono Familia:

Agencias bancarias: preséntate a cualquier agencia y en la ventanilla brinda tu número de DPI y el código de Bono Familia.

Comercios con POS: presenta tu DPI y tu número de código de Bono Familia.

En cajeros automáticos:

Selecciona la opción Bono Familia Digita tu número de DPI Digita tu código de Bono Familia y el pin que recibiste Selecciona la opción Retirar Elige si deseas imprimir el voucher.

CONSULTA AQUÍ:

TOMA EN CUENTA: