Ángel Di María y Neymar protagonizaron una pequeña trifulca en el partido ante al Olimpique a causa de un escupitajo y acusaciones de racismo.

El incidente ocurrió en el minuto 35, luego de que Ángel Di María entrara en el área rival y fuera obstruido por el defensa español, Álvaro González, quien instantes después lo acusó con el segundo árbitro de haberlo escupido.

Si bien la pelota siguió rodando, el partido tuvo que detenerse porque el defensor seguía exigiendo que se revisara en el VAR la supuesta infracción de Di María. Fue en ese momento que Neymar se interpuso entre el jugador español y el árbitro.

Segundos después, se vio a Neymar increpándole al jugador español un supuesto hecho de racismo, por lo que Neymar repetía "racismo no", mientras lo señalaba.

Ante este panorama, varios jugadores se acercaron y empezó un altercado entre ambos equipos.

Mira aquí el momento:

Por su parte, el árbitro principal esperaba indicaciones del VAR a un costado y, pese al conflicto, no hubo sanciones para ningún jugador y el partido se reanudó.

Al final de este partido de la 3ª jornada de la Ligue 1, hubo otro enfrentamiento colectivo y Neymar fue uno de los cinco jugadores expulsados por haber dado un ligero golpe en la parte trasera de la cabeza a Álvaro González.

"Mirad el racismo. Por eso le he golpeado", dijo el brasileño al abandonar el césped.

"De lo único que me arrepiento es de no haber golpeado a ese imbécil en la cara", escribió en Twitter el número 10 del PSG, una hora después del partido.

Neymar "me dijo que era un insulto racista, pero no lo escuché en el campo", señaló el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, en conferencia de prensa.

"Están las imágenes de televisión, todo será juzgado", reaccionó por su parte el director deportivo del PSG, el también brasileño, Leonardo, en declaraciones a Téléfoot.

"Espero que esto no ensombrezca nuestra victoria. No hay lugar para el racismo en el fútbol. No creo que sea el caso. Hubo también un escupitajo de Di María. Es un Clásico", señaló por su parte el entrenador del Marsella, André Villas-Boas.