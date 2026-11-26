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El Congreso aprobó 32 decretos en 2026, en medio de sesiones suspendidas por falta de cuórum, iniciativas estancadas y cuestionamientos por el uso de urgencia nacional.

El Congreso de la República aprobó 32 decretos durante 2026, entre ellos leyes de impacto económico, reformas institucionales y medidas de emergencia.

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el primer período ordinario de sesiones se desarrolla del 14 de enero al 15 de mayo, mientras que el segundo comprende del 1 de agosto al 30 de noviembre. Durante ambos períodos, el Congreso enfrentó dificultades para mantener el quórum y avanzar con la agenda legislativa.

El Congreso aprobó 32 decretos durante 2026, en medio de jornadas legislativas con dificultades para reunir el quórum y avanzar con la agenda. (Foto ilustrativa: Soy502)

En distintas ocasiones, las plenarias se suspendieron o se levantaron sin concluir los puntos previstos debido a la falta de asistencia de diputados. Aunque algunas sesiones permitieron avanzar iniciativas en primero, segundo o tercer debate. Esos avances no siempre se tradujeron en decretos aprobados.

A pesar de estas dinámicas, la producción legislativa incluyó normas como la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, la Ley General del Sistema Portuario Nacional, la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley del Fondo Nacional de Becas y la Eliminación de Impuestos.

Sin embargo, el balance del año también cuestiona las prioridades de los diputados, la calidad técnica de las normas y el desarrollo de las sesiones plenarias, según expertos.

Un análisis denominado Radar Político Legislativo sobre el primer período ordinario, señaló que el Congreso conoció 87 iniciativas, pero solo ocho lograron entrar en vigencia, eso es cerca del 9%.

El analista Renzo Rosal señaló que algunas decisiones legislativas respondieron a acuerdos e intereses políticos de las mayorías, en lugar de atender las necesidades de la población. (Foto: Archivo Soy502)

Acuerdos políticos y prioridades de los diputados

Según el analista político Renzo Rosal, el balance de 2026 no se explica únicamente por la cantidad de decretos aprobados, sino por las prioridades que marcaron la agenda legislativa, especialmente durante los últimos meses.

Rosal considera que varias decisiones respondieron a intereses políticos de los diputados y de los bloques que integraron las mayorías, con medidas que buscaron congraciarse con determinados sectores de la población y asegurar respaldo de cara al proceso electoral de 2027.

“ Lo que se privilegia fundamentalmente es lo que ocurrió en los últimos meses, en donde está claramente planteado el sentido utilitarista para efectos del beneficio de los diputados ” Renzo Rosal , Analista político

Rosal cuestionó que leyes importantes se aprobaran sin suficiente discusión y bajo el mecanismo de urgencia nacional. Agregó que la rapidez de los procedimientos evidencia acuerdos previos entre los bloques que privilegian los votos antes que revisar el contenido de las iniciativas convertidas en decretos.

También señaló que el cierre del período ordinario suele concentrar aprobaciones legislativas cada año. Sin embargo, consideró que este 2026 los acuerdos entre las fuerzas políticas fueron más sólidos, pues permitieron resolver en distintos momentos la elección de Junta Directiva, el presupuesto del Congreso y el Presupuesto General del Estado.

Asimismo explicó que el mecanismo de Urgencia Nacional debería utilizarse únicamente en situaciones que realmente lo ameriten, y no como una vía para acelerar proyectos por conveniencia política.

El balance legislativo del año no depende únicamente de la cantidad de decretos aprobados, sino también de su calidad, discusión y capacidad para responder a las prioridades del país. (Foto: Archivo Soy502)

"El Congreso es el principal eje de poder en este país, pero es un poder que no lo están utilizando, ni les interesa, para satisfacer intereses de la sociedad, sino para ejercicio arbitrario a lo largo de este año y particularmente en las últimas semanas", agregó.

Producción legislativa regular

El diputado José Chic explicó que la producción legislativa este 2026 fue regular. Según mencionó, el Congreso aprobó normas que considera avances y otras que generan cuestionamientos por su contenido o por los intereses que podrían favorecer.

Entre los decretos positivos, Chic mencionó la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, un avance para regular actividades ilícitas. También destacó las reformas all IUSI y las medidas de alivio tributario para los combustibles.

No obstante, señaló que las disposiciones sobre combustibles generaron debate, primero por los subsidios y luego por la exención temporal de impuestos. También incluyó entre las normas cuestionadas la Ley de Cine y el Presupuesto 2027.

En noviembre 2026 el uso de urgencia nacional aceleró la aprobación de varios decretos antes del cierre del período ordinario. (Foto: Wilder Lopez Soy502)

Añadió que algunos decretos contribuyen a aliviar la situación económica de la población, pero otros podrían responder a intereses particulares.

Asimismo, consideró necesario que el Congreso retome iniciativas pendientes en seguridad y economía durante las sesiones extraordinarias o el próximo período ordinario.

Por aparte, la diputada Andrea Reyes coincidió en que durante 2026 el Congreso aprobó algunas leyes importantes y que la producción legislativa fue regular, pues no todos los decretos tuvieron el mismo impacto. Y entre otras leyes importantes agregó las reformas a la prisión preventiva.

Sin embargo, Reyes señaló que una parte de los decretos aprobados tuvo un carácter más correctivo que sustantivo, pues buscó resolver errores o situaciones generadas por decisiones legislativas anteriores.

Por su parte, cuestionó las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), pues representan un retroceso en el sistema tributario y podrían dejar sin recursos a varias municipalidades.

Varias sesiones plenarias se suspendieron o levantaron por falta de quórum este 2026. (Foto: Archivo Soy502)

La legisladora señaló que, aunque el Congreso aprobó 32 decretos, la cifra no representa una producción extraordinaria si se compara con otros años, incluso dentro de la misma legislatura. Además, destacó que durante 2026 se aprobaron dos estados de sitio, uno de ellos mediante el primer decreto del año.

Deterioro de la calidad legislativa

El analista, Fernando Bon, de Congreso Eficiente, considera que el deterioro de la calidad legislativa responde a múltiples factores. Entre ellos mencionó los acuerdos políticos, la falta de análisis técnico, el uso recurrente de la urgencia nacional y los perfiles de quienes elaboran y revisan las iniciativas.

Asimismo, cuestionó que algunas iniciativas reciban dictámenes en cuestión de días u horas previo a su aprobación en el pleno, sin contar con un análisis profundo y respaldo técnico, legal y financiero.

Urgencia nacional en la recta final

En las últimas semanas de noviembre, el Congreso aceleró la aprobación de varias leyes mediante mociones privilegiadas y el mecanismo de Urgencia nacional.

Esta dinámica permitió incorporar iniciativas a la agenda y aprobar decretos en un solo debate, en medio de la presión por concluir el segundo período ordinario antes del 30 de noviembre.

Entre las normas aprobadas bajo este procedimiento se encuentran la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley del Fondo Nacional de Becas y reformas al Código Procesal Penal.

En las últimas semanas del año los diputados aceleraron la aprobación de varias leyes de urgencia nacional. (Imagen: Soy502)

La aprobación de estos decretos aumentó el conteo legislativo de 2026, no obstante, abre debate sobre la calidad de los decretos aprobados que desarrollarán sus reglamentos durante el primer semestre del 2027.

Al cierre legislativo Rosal cuestiona si la aprobación de leyes responde a las necesidades del país o a acuerdos políticos que buscan beneficios inmediatos.

Afirma que más allá de la cantidad de decretos, el desafío del Legislativo es garantizar que cada decisión tenga sustento técnico, discusión suficiente y un impacto real en la población, y "no de urgencia para sus agendas de intereses... aprobando medidas populistas, para buscar congraciarse con algunos sectores de la ciudadanía de formas absolutamente abusivas, prepotentes, arbitrarias y antitécnicas", concluyó.