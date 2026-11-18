La PMT de Mixco indicó que ya no se habilitará el carril reversible en la ruta Interamericana.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco dio a conocer sobre cambios en el tránsito sobre el kilómetro 17.5 de la ruta Interamericana.
Según indicaron, ya no se habilitará el carril sobre este punto, por lo que se recomienda a los conductores conducir con prudencia y seguir las instrucciones de los agentes.
También indicaron que el reversible matutino funcionará únicamente sobre la Calzada Roosevelt, desde el km 14.5 hasta la 37 avenida, zona 11.
Este reversible estará habilitado en horario de 05:00 a 07:00 horas.