PNC captura al conductor de una ambulancia por amenazas

José Mis López de 32 años conducía una ambulancia cuando fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.

El informe oficial explica que un ciudadano reportó a los agentes, que el piloto de una ambulancia lo había amenazado con una pistola luego de un incidente vial en la carretera.

Le dieron persecución a la ambulancia y el hombre se identificó como trabajador municipal.

Portaba una pistola calibre 22 milímetros con una tolva, sin embargo no presentó la licencia de portación de arma de fuego por lo que fue capturado.

Los Bomberos Municipales Departamentales emitieron un comunicado para aclarar que la ambulancia no pertenece a ese cuerpo de socorro, debido a las similitudes en el diseño de los vehículos.

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD), a la población en general informa lo siguiente:

No se pudo corroborar si Mis López es empleado municipal, debido a que en el portal web de la comuna no aparece como información de oficio el listado de los trabajadores y en el número que aparece no responde nadie.

José Mis López fue trasladado ante juez para aclarar su situación legal.

