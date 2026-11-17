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La PNC mantiene acciones de seguridad en Zacapa e Izabal, mientras avanza en la evaluación de perfiles para reorganizar mandos y jefaturas.

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El nuevo director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erick Osoy, informó que mantienen alrededor de 13 operativos permanentes en Zacapa e Izabal, además de incursiones en zonas consideradas críticas de ambos departamentos, donde fue decretado el estado de sitio, y según se informó, ya se reportan capturas e incautaciones.

Reestructuración PNC

Además, Osoy indicó que dentro de la reestructuración de la PNC, impulsado por el ministro de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda, se evalúan los perfiles y resultados de los mandos para realizar traslados y rotaciones de manera objetiva.

Asimismo confirmó que ya se efectuaron algunos cambios a nivel de distritos, mientras continúa la evaluación de las jefaturas de comisarías, en coordinación con las instancias de Inspectoría General.

Un contingente de las fuerzas de seguridad se moviliza por Zacapa este sábado. Las autoridades todavía no han explicado los motivos de la movilización policial y militar. Video: Nuestro Diario https://t.co/RliQrzHwIT — Soy 502 (@soy_502) November 14, 2026

El director también señaló que trabajan en el fortalecimiento de los controles internos y en acciones contra agentes involucrados en posibles irregularidades.

Sin embargo, los datos sobre las bajas por incumplimientos a la ley o actos de corrupción serán proporcionados por el ministro de Gobernación mas adelante.

La PNC evalúa perfiles y resultados de sus mandos para realizar cambios en distritos y comisarías. (Foto: PNC)

Protección a funcionarios

Por aparte, la Policía Nacional Civil (PNC) realiza evaluaciones de riesgo a funcionarios que han solicitado revisar sus esquemas de seguridad, entre ellos diputados y alcaldes.

El director Osoy indicó que la División de Protección analiza las solicitudes para establecer si existen amenazas reales y si los factores de riesgo justifican asignar o reforzar medidas de protección.

También explicó que las evaluaciones buscan verificar las condiciones de seguridad de cada funcionario antes de tomar una decisión sobre la asignación de agentes.