La PNC no colocó grilletes al abogado Francisco García Gudiel

La PNC capturó al abogado Francisco García Gudiel por un caso investigado por la FECI. Sin embargo, en las imágenes compartidas, el arrestado no tiene grilletes.

La Policía Nacional Civil (PNC) no colocó grilletes al abogado Francisco García Gudiel, capturado el viernes 9 de abril durante los operativos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). No es la primera ocasión que la policía no usa el equipo durante la captura de personajes políticos de alto perfil.

García Gudiel es sindicado por la FECI junto a un ciudadano colombiano. En fotografías compartidas se observa al profesional del derecho encaminarse hacia la patrulla de la PNC y lleva en las manos dos botellas con bebidas. En la segunda imagen, Gudiel se sube a la unidad y tampoco lleva los grilletes.

Francisco García Gudiel se dirige hacia la patrulla de la PNC. (Foto: cortesía)

La PNC lo trasladó a tribunales. (Foto: cortesía)

La otra persona capturada es el ciudadano colombiano William Dario Molina Ruiz.