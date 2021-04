Población del Triángulo Norte centroamericano precisa ayuda

A la violencia crónica, la creciente inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático en estos países de Centroamérica se han sumado el impacto de la pandemia de covid-19 y de los recientes huracanes Iota y Eta, detalló Mark Lowcock, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, en una reunión virtual de la organización sobre la situación humanitaria en la región.

"Hoy estimamos que 10 millones de personas -el 30% de la población total en los tres países- necesita ayuda humanitaria", indicó.

“ Millones de familias simplemente no podrán alimentarse" este año en los tres países. Eso es una crisis humanitaria. ” Linda Thomas-Greenfield embajadora de Estados Unidos ante la ONU

"Solo en la región centroamericana, el número de personas que avanzan literalmente hacia la hambruna se ha cuadriplicado de dos a ocho millones", señaló por su lado David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en la misma reunión.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, indicó que según las proyecciones actuales "millones de familias simplemente no podrán alimentarse" este año en los tres países. "Eso es una crisis humanitaria", subrayó.

"Y una de cada tres personas desplazadas internamente en la región es un niño", apuntó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Desde febrero ha explotado la cifra de personas indocumentadas que llegan desde Centroamérica a Estados Unidos por la frontera sur para escapar del hambre y la violencia, un desafío para el presidente estadounidense Joe Biden, quien es más tolerante con los inmigrantes que su predecesor Donald Trump. Miles son niños o adolescentes que viajan solos, arriesgando la vida en un peligroso viaje organizado por traficantes de personas.

Lowcock advirtió que "la acción humanitaria por sí sola no puede atender las crecientes necesidades de la población de la región". "Necesitamos una visión holística (...) más integral y a largo plazo", sostuvo.

Over 9 million people need humanitarian assistance in Honduras, El Salvador and Guatemala.



Tune in now for a briefing on the humanitarian situation in the region

https://t.co/VrmhSXk93a pic.twitter.com/WLXEQo9fbs — UN Humanitarian (@UNOCHA) April 20, 2021

La embajadora estadounidense recordó que históricamente los programas humanitarios en Latinoamérica reciben menos fondos que emergencias en otras regiones.

"Debemos hacer más para enfrentar la escala y la urgencia de la necesidad y compartir la carga", aseveró.