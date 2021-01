"Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla... estuvo a punto de tener éxito, pero la democracia puede retrasarse periódicamente, pero nunca puede ser derrotada de forma permanente", es parte del extracto de la ponencia de la joven poetisa Amanda Gorman, durante la investidura de Joseph Biden como presidente de Estados Unidos (EE.UU.).

La joven reside en Los Ángeles e hizo historia con su participación en la toma de posesión de Biden. Se convirtió en la mujer y poetisa más joven en participar en el acto inaugural de la toma de posesión de un mandatario estadounidense.

"Es asombroso... Especialmente a mi edad. Nadie puede realmente decir a los 22 años que será el poeta inaugural", dijo a la CBS This Morning, antes de presentarse al acto.

Gorman es una poetisa, la raza y la marginación. Sus fuertes poemas la llevaron a convertirse en la la primera Poeta Juvenil Laureada Nacional en EE.UU. a los 19 años.

A sus 22 años, la joven ya publicó el libro de poesía The One for Whom Food is Not Enough (Aquel para quien la comida no es suficiente).

Según la poetiza, al principio investigó los discursos de Abraham Lincon y de Martin Luther King, pero después de los disturbios en el Capitolio, su "poema cobró vida y le puso un acelerador a fondo... era justo lo que quería transmitir".

Pese a su gran capacidad para plasmar sus ideas en sus poemas, Gorman ha reconocido que fue la forma para transmitir su voz, debido a que padecía un impedimento en el habla. "Escribir ha sido un regalo del cielo y un salvavidas para mi", detalló.