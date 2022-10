Duras críticas hacia Katy Perry por canción relacionada con Jeffrey Dahmer

Katy Perry está siendo duramente criticada, por una canción en la que menciona a Jeffrey Dahmer, el asesino serial protagonista de la nueva serie de Netflix.

Desde que Netflix estrenó la serie "Monstruo", esta se ha convertido en una de las más comentadas, e incluso de las más vistas en los últimos días.

La producción cuenta la historia de Jeffrey Dahmer, un asesino serial de Estados Unidos que atacaba brutalmente a hombres, que en su mayoría negros y homosexuales.

Tras la popularidad de la serie, internautas identificaron que algunos artistas han usado el nombre de Dahmer en sus letras. Una de ellos es Katy Perry, quien está siendo "cancelada" por internautas por esa razón.

Foto: captura video

Fueron los mismos seguidores de la cantante quienes notaron que en la letra de su canción "Dark Horse", hay un verso que menciona al asesino.

La parte que dice "she eats your heart out like Jeffrey Dahmer", que en español significa "ella te come el corazón como Jeffrey Dahmer", está siendo fuertemente criticada, pues usuarios aseguran que se romantizan los actos violentos del hombre.

Cabe mencionar que dicha frase no la canta Katy, sino Juicy J, con quien colabora con ella en esta canción. Sin embargo, los comentarios han sido hacia ella, pues es un éxito que incluyó en su disco Prism.

Escúchala aquí