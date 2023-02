El polémico mensaje que Ana Gabriel dio antes de anunciar su retiro (video)

Antes de anunciar su retiro, Ana Gabriel se refirió a su ausencia en los escenarios de varios países, entre ellos Venezuela, un país con dificultades políticas.

Ana Gabriel sorprendió a su público el fin de semana al anunciar que le queda uno o dos años de carrera, ya que piensa dedicar su tiempo a su familia tras 50 años de recorrer el mundo con su música.

Pero antes de anunciar esta decisión, la cante se refirió a su ausencia en varios países, debido a razones políticas que aquejan a varios pueblos.

"Pongan el CD en su casa, ya no me van a escuchar hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total", empezó su discurso.

Agregó: "No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he ido a Nicaragua. Por eso vengo a Estados Unidos porque aquí es donde junto a todas las nacionalidades. Ustedes me disculparán si fui un poco fuerte, pero quiero que entiendan que siempre voy a defender a Latinoamérica", concluyó.

#EnVideo



▶️ La cantante @ANAGABRIELRL, interrumpió un concierto en EEUU. para hablar de política sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela.#VenezuelaNews pic.twitter.com/XsFzgxKfLX — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) February 26, 2023

El mensaje no cayó de buena manera en Venezuela, donde los internautas han mostrado su rechazo a la mexicana.

Sin embargo, su mensaje se refiere sobre los gobiernos de estos países que dirigen sus gobiernos de una manera que no es bien vista en el exterior.