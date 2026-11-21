Miles de plantaciones fueron halladas por la Policía Nacional Civil (PNC) en Izabal.
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En medio del desarrollo del Estado de Sitio en Izabal, las autoridades hallaron una plantación de marihuana que registró 28 mil 875 arbustos de coca.
Este hallazgo fue descubierto en una área montañosa ubicada en la aldea El Corozo, Livingston.
De acuerdo con las investigaciones, los ilícitos tendrían un valor estimado de Q721 mil 875, en el lugar se realizaron las investigaciones para conocer a los responsables de las ilícitas plantaciones por parte de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, quienes erradicaron e incineraron los miles de plantaciones.