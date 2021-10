Policía de estadounidense saca de un carro a hombre afroamericano inválido (video)

La cámara corporal de uno de los agentes permite ver cómo sucedieron los hechos.

Otro caso de violencia policial se vio documentado en Estados Unidos en contra de un hombre afroamericano invalido, quien fue sacado de su automóvil de forma violenta.

Las autoridades estadounidenses se encuentran investigando el video en donde se logra ver como agentes policiales sacan del pelo a un hombre que grita que es "parapléjico".

La cámara corporal de uno de los agentes logró grabar al policía deteniendo al hombre identificado como Clifford Owensby, en Dayton, Ohio, el mes pasado y pidiéndole que salga de su automóvil para que puedan buscar drogas.

El hombre afroamericano de 39 años se niega y dice que no puede usar sus piernas, a lo que los agentes insisten en que debe salir y luego lo sacan del vehículo por el pelo y los brazos mientras pide ayuda.

La versión de la policía



Los agentes se defendieron de inmediato y dijeron que estaban deteniendo al hombre porque se alejaba de una casa en la que "traficaban droga".

También indicaron que en el automóvil del hombre encontraron una bolsa de dinero en efectivo con 22,450 dólares. Hasta el momento Owensby no había sido acusado de ningún delito relacionado con el tráfico de drogas.

En medio del incidente, el hombre rechazó repetidamente las solicitudes de salir del automóvil, aunque los agentes decían que lo ayudarían.

"Así está la cosa, voy a sacarte y luego llamaré al supervisor", responde un oficial. A medida que aumenta su frustración, el policía dice: "Puedes cooperar y salir del coche o te sacaré a rastras del coche. Tú elige".

Vea el video:

TW: Police violence



Ohio police officers drag a paraplegic Black man out of his car by his arms & hair during a traffic stop.



He asks for a supervisor & screams for help, and cops instead pin him down & ridicule him for “making it difficult.” Horrific.pic.twitter.com/UFAps84mfE — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) October 8, 2021

*Con información de El Universal.