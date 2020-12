Un hombre fue herido de bala por la Policía de Nueva York este domingo, después de disparar contra cientos de personas reunidas en un concierto de villancicos navideños, frente a una iglesia.

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que los agentes usaron sus armas después de que el hombre comenzó a disparar contra la multitud que participaba en el concierto. "Está gravemente herido", aseguró a la AFP.

The suspect is also believed to be the owner of a bag found nearby that had a full container of gasoline, rope, wire, and multiple knives. pic.twitter.com/0srfLxB8S9 — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2020

Un reportero de la AFP que presenció la escena señaló que el hombre disparó frente a la iglesia de St. John the Divine, en Manhattan, mientras cientos de personas comenzaban a dispersarse al término del concierto.

Martha Stolley, una testigo, señaló que el atacante alcanzó a disparar ocho o diez veces antes de ser herido por la Policía, y que tiraba "sin apuntar", y gritando "!Dispárenme, mátenme!"

Watch as @NYPDShea updates the media on a police involved shooting that took place earlier today at the Cathedral Church of Saint John the Divine. pic.twitter.com/8JMgP3WoBk — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2020

Sin embargo, no se proporcionó información de los posibles heridos entre la multitud después del tiroteo. Los testigos no dieron cuenta de víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: