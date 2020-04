Política de EE.UU. pide investigar abuso a migrante guatemalteca

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.), Nancy Pelosi, exigió al Departamento de Seguridad Nacional de ese país que realice una investigación sobre el tratamiento que le da la Patrulla Fronteriza a las mujeres migrantes embarazadas.

El alegato se realizó luego de que una guatemalteca, diera a luz de pie en un centro de detención fronterizo, luego de ser capturada cuando trataba de cruzar de manera irregular hacia EE.UU.

Según el reporte presentado por Pelosi, la connacional buscó ingresar bajo el acuerdo de asilo en varias oportunidades, argumentando que ella y su familia huía de un funcionario del gobierno guatemalteco. Sin embargo, sus quejas no fueron atendidas y optó por ingresar de manera irregular estando embarazada de ocho meses, señala un reportaje del Washington Times.

En su reclamo, publicado en su cuenta de Twitter, la política estadounidense exigió al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que se haga una investigación exhaustiva, pues consideró que hubo maltrato en el tratamiento de la guatemalteca, quien, después de ser capturada fuer llevada hacia una estación de la Patrulla Fronteriza, en donde informó que tenía dolor, pero fue ignorada hasta que dio a luz en sus pantalones.

Reports of abuse and neglect inflicted by U.S. immigration agents on a pregnant Guatemalan woman in labor during asylum processing are deeply concerning. @DHSOIG must immediately begin an investigation into this unacceptable behavior. https://t.co/e5i6m5YZWN — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 9, 2020

Este no es el único caso de maltrato en mujeres embarazadas. El 10 de marzo, el canciller Pedro Brolo, informó que se pidió un informe respecto al fallecimiento de una joven de 19 años que trató de cruzar la frontera, pero cayó desde un muro. Fue intervenida quirúrgicamente, pero falleció.