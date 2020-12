Tom Sleigh, un concejal en Londres, quemó su bloc de notas al tratar de prender una vela con un encendedor USB.

El político participaba en una reunión en línea con sus colegas cuando ocurrió el incidente, afortunadamente, logró apagar rápidamente las llamas.

"Hoy no fue tan bien como esperaba", publicó en su cuenta de Twitter junto al video de lo ocurrido.

Sleigh relató a medios locales que se quemó gravemente los dedos y tuvo que sumergirlos en agua fría.

Today didn’t go as smoothly as I hoped pic.twitter.com/fygcBSitiy — Tom Sleigh (@tomsleigh) December 10, 2020

