Pompeo dice que Irán debe decir la "verdad" sobre el coronavirus

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este martes que Irán debe decir la verdad sobre el brote del nuevo coronavirus, en un momento en que la enfermedad ha dejado 15 fallecidos en la república islámica.

"Estados Unidos está muy preocupado sobre las informaciones que indican que el régimen iraní puede haber suprimido detalles importantes sobre el brote en el país", dijo Pompeo a los periodistas en Washington.

Este martes, Irán confirmó 34 nuevos casos de infectados y tres muertes más. Hasta ahora se han contabilizado 95 personas contagiadas y 15 fallecidos en ese país. Se trata del balance de víctimas mortales más elevado fuera de China, donde la epidemia ha provocado más 2 mil 700 muertes.

El gobierno de Irán ha prometido más transparencia después de que un legislador señaló que el gobierno está minimizando el brote y que el balance de víctimas puede llegar a 50 fallecidos.

"Todos los países deben decir la verdad sobre el coronavirus y cooperar con las instituciones internacionales de ayuda", dijo Pompeo en una rueda de prensa.

Pompeo también señaló a Pekín y dijo que "el flujo de información dentro de China es clave".

"Es importante tener información veraz", dijo el secretario de Estado felicitando la cobertura de la prensa internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a prepararse para "una posible pandemia", un término que describe una enfermedad que se propaga por varios países, en un momento en que hay un fuerte aumento de los casos en Corea del Sur, Italia e Irán.