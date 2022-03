Consuelo Porras: "Hemos superado las estadísticas sin ayuda de la CICIG"

La Fiscal General, Consuelo Porras, dijo en una charla con un abogado estadounidense que el MP, de su gestión, ha sido más eficiente que en la época de CICIG.

Consuelo Porras sostuvo una charla con el abogado estadounidense Jason Poblete, quien conduce un podcast en Spotify donde conversa de diversos temas.

En esta ocasión dijo al presentar a la jefa del Ministerio Público de Guatemala, que era la primera vez que el programa se grababa en español.

Poblete es presidente de la organización no gubernamental The Global Liberty Alliance (GLA) y ha mostrado su respaldo a guatemaltecos opositores a la CICIG. Él mismo aseguró, en este programa, que siempre dijo no confiar en la comisión de Naciones Unidas.

El trabajo de CICIG según Porras

Durante la charla de una hora, Porras se elogió por los resultados de su gestión.

Dijo que cuando asumió en mayo de 2018 la CICIG estaba por salir del país. Y aseguró haberle dicho al entonces comisionado Iván Velásquez que ella era quien tenía el control de la institución.

"Le manifesté al comisionado que la que mandaba era yo como titular de la persecución penal en Guatemala, y que si no había sustento probatorio en un caso, el caso no se iba a judicializar".

Hizo un comparativo estadístico de casos resueltos en los 12 años de trabajo de la CICIG y los tres años de su gestión. "Los números no mienten, no hay discurso, ni percepción sino realidad y verdad" y mencionó los datos.

La fiscal además dijo que los casos judicializados durante los 12 años de CICIG llegaron a 128, es decir un promedio de 10 casos por año.

Mientras que en su gestión se han judicializado 95 casos, lo que sería 31 por año, aseguró Porras.

"Hemos superado las estadísticas sin acompañamiento de CICIG", dijo la jefa del MP en el podcast.

Agregó "una de las virtudes que hemos tenido es que hemos tenido la capacidad de tener al MP sin ayuda extranjera rindiendo y dando los resultados que hemos tenido. Con CICIG no había alcanzado el MP, la eficiencia que hemos logrado en tres años de mi administración", puntualizó.

El tema de CICIG puedes escucharlo en el audio a partir del minuto 24.

La sanción de EEUU

Porras aseguró que agencias estadounidense están cooperando con el MP actualmente. "Al día de hoy todavía están trabajando con nosotros todas estas agencias de Estados Unidos que nos apoyan en todo el quehacer", aseguró.

La fiscal mencionó que le parece curioso que después de tener toda la confianza y el reconocimiento, se haya cambiado de opinión, tras la destitución de uno de los fiscales del MP. Haciendo alusión a Juan Francisco Sandoval.

De su inclusión en la Lista Engel de los Estados Unidos dijo, sin hacer mención directa, que es respetuosa de las normas internacionales, pero no se puede aplicar en Guatemala las sanciones.

"No se trata de un convenio o tratado ratificado por Guatemala para adquirir la ley de fuerza natural y ninguna institución puede aplicarla en sus resoluciones de acuerdo con el principio de legalidad".

Además, Porras lamentó "que algunas personas malintencionadas utilicen esos argumentos sin pruebas que solo afectan el prestigio de una persona cuando lo que he tratado de hacer es todo el esfuerzo por fortalecer al MP".

El programa fue compartido en las redes sociales del MP.