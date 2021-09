Malouf: "Las relaciones comerciales entre EE.UU. y Guatemala se mantienen estables"

De acuerdo con el ministro de Economía, lo más importante es que se tengan pruebas para acusar a la Fiscal General.

Según el Ministro de Economía, Antonio Malouf, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Guatemala se mantienen estables y a su juicio no han sido afectadas por la inclusión de la Fiscal General, Consuelo Porras en la lista de corruptos.

En una entrevista radial en La Red, el ministro Malouf declaró que "Las relaciones de financiamiento de lo que ellos regalan, como su dinero, puede variar, pero las relaciones comerciales de empresa a empresa y de inversionistas que quieren venir a Guatemala, donde saben que somos un gobierno que está apoyando las inversiones, seguirán viniendo y aquí estamos para recibirlos".

Reiteró que en materia de cooperación Estados Unidos puede hacer lo que quiera con su dinero. Por otro lado, en relación a que Porras haya sido integrada a la lista de actores corruptos, Malouf indica que lo más importante es que se tengan pruebas para poder acusarla.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021

El lunes pasado Estados Unidos prohibió el ingreso de la fiscal general Consuelo Porras a su territorio por considerándola parte de los “actores corruptos y antidemocráticos”. Además de Pooras, Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos.

Ante lo anterior, el titular de la cartera de Economía no ve que eso afecte la parte comercial entre ambos países, pues asegura que hay empresas que quieren invertir en Guatemala.