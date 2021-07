Matiss Kivlenieks, portero de la NHL, murió tras sufrir un accidente en una fiesta

El presidente de hockey de Blue Jackets, John Davidson, dijo: "Estamos conmocionados y entristecidos por la pérdida de Matiss Kivlenieks, y expresamos nuestro más sentido pésame a su madre, Astrida, su familia y amigos durante este tiempo devastador. Kivi fue un joven sobresaliente hombre que saludaba todos los días ya todos con una sonrisa y no se olvidará el impacto que tuvo durante sus cuatro años en nuestra organización ”.

"La Liga Nacional de Hockey se entristeció al enterarse del repentino y trágico fallecimiento del portero Matiss Kivlenieks", dijo Bettman en un comunicado.