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La selección de Portugal cerró este martes la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027 con una emocionante victoria por 3-2 en su visita a Gales.

El conjunto dirigido por Jorge Jesús tuvo que remar contra corriente, pero encontró en Carlos Forbs al héroe de la noche, quien con el dorsal 7 en la espalda marcó el tanto definitivo para sellar el triunfo.

Los lusos comenzaron con buen ritmo y se adelantaron al minuto 11 gracias a Bruno Fernandes. Sin embargo, la reacción de Gales no tardó en llegar y David Brooks estableció el empate al 13. Antes del descanso, Sorba Thomas le dio la vuelta al marcador al minuto 40, poniendo el 2-1 para los locales, aunque Pedro Neto apareció al 43 para devolver la igualdad y enviar a ambos equipos al vestuario con el 2-2.

O primeiro golo é inesquecível, Carlos. ✨ #NationsLeague https://t.co/DhK38eCutD — Portugal (@selecaoportugal) November 17, 2026

En la segunda mitad, Portugal tomó mayor protagonismo, dominó la posesión y buscó insistentemente el arco rival hasta encontrar la recompensa al minuto 70. Carlos Forbs apareció para marcar el 3-2 definitivo y despertar la ilusión de los aficionados portugueses al portar el emblemático número 7, un dorsal que dejó vacante Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección nacional.

Con este resultado, Portugal aseguró el primer puesto del Grupo con 15 puntos y avanzó directamente a los cuartos de final, acompañado por Noruega, que terminó en la segunda posición con nueve unidades.

Ahora, las miradas están puestas en el sorteo de este viernes, cuando quedarán definidos los enfrentamientos de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del torneo continental.

*Con información de agencias