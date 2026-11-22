Las autoridades de tránsito en el municipio de Villa Nueva alertaron por las lluvias en el área.
OTRAS NOTICIAS: Tráiler queda atrapado al chocar y daña el puente del Periférico (Video)
Debido a la lluvia, el paso en la ruta que conduce a Villa Nueva se encuentra lento, informaron las autoridades de tránsito en el lugar.
La Policía Municipal de Tránsito recomendó a los pilotos que transitan por el lugar, conducir con precaución.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las lluvias se percibirán en la bocacosta con probabilidades de actividad eléctrica.