Precio cero del petróleo no significa que la gasolina sea gratis

Pese a la caída histórica en el precio del petróleo, los precios bajos no se verán reflejados ya en las gasolineras, normalmente toman una semana o unos días más. Contrario a lo que se especula en redes sociales, el costo de los combustibles no estarán ni cerca del precio bajo cero, mucho menos te pagarán por llenar tu tanque.

Con poco o nulo espacio para almacenar todo el combustible que se ha producido y que no fue consumido como estaba proyectado, llevó al precio del crudo a estar con precios negativos.

El lunes el galón de gasolina promedio se vendió en Estados Unidos por 1.81 dólares que es 5 centavos más barato que hace una semana y 36 centavos más bajo que hace un mes, cuando se ordenó la cuarentena. Si se compara con los precios promedio de hace un año la gasolina está un dólar más barata, pero no está ni llegará a precio cero.

“Los futuros de gasolina al por mayor y los futuros de petróleo están definitivamente vinculados, pero no necesariamente se reflejan entre sí en un día determinado”, dijo Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia.



El lunes el precio negativo del crudo no es más que el resultado de una dinámica inusual en el mercado del petróleo.





El West Texas Intermediate se cotizó en un cierre mínimo histórico debido al escaso volumen de negociación. Esto debido a que no existe capacidad de almacenaje del combustible que será entregado en mayo.

Los contratos de junio solo cayeron un 10% a 22 dólares por barril. Y el crudo Brent, el punto de referencia mundial, cayó solo un 5% a US$ 26.50 por barril.



Los futuros de gasolina no tuvieron el mismo cambio salvaje el lunes, cerrando a unos 67 centavos por galón, precio mayor al de hace una semana, ya que el precio de crudo no es le mejor indicador del precio minorista de la gasolina.

A menor consumo mayores ajustes

Con el volumen de gasolina bombeada disminuyendo a la mitad o más, muchos propietarios de estaciones están aumentando el margen de beneficio que cobran por cada galón en unos centavos para compensar la fuerte caída de la demanda.





Y además están los impuestos a la gasolina. Los impuestos federales a la gasolina le cuestan a los automovilistas 18 centavos por galón.Desafortunadamente, a pesar de que podrías comprar un barril entero de petróleo crudo por nada el lunes, un solo galón de gasolina te costará algo más, debido a la cadena de traslado refinación y llegada a las estaciones de servicio, pago de impuestos y demás costos.

* Con información de CNN en Español