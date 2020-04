¿Cómo se percibirá en Guatemala la caída del petróleo?

Durante las últimas seis semanas el precio del petróleo pasó de cotizarse a 50 dólares (US$50) a -37 dólares (US$-37.63) en este lunes 20 de abril. Esta jornada histórica nunca antes vista fue provocada por el exceso en las reservas mundiales saturadas y un consumo de combustible devastado por la pandemia de coronavirus.

Esto significa que hay mucho petróleo y la cotización en negativo significa que muchos compradores estaban pagando para deshacerse del crudo, muy caro de almacenar.

Esta caída en los precios, sin duda, advierte que habrá una rebaja aún mayor en el costo del combustible en Guatemala, como la que ya se refleja, pero el efecto no será inmediato y no será tan drástico como se cree.

Para Erick Coyoy, investigador de la Universidad Rafael Landívar (URL), debería reflejarse una nueva rebaja, pero no necesariamente será tan fuerte en el precio de los combustibles ya que el petróleo que permanece en reserva fue adquirido a otro costo, previo al desplome de este lunes.

“Es una combinación de factores. Es un precio transitorio, no es permanente. Debería reflejarse una rebaja, ya que su costo es casi nulo. Pero, no hay demanda ni circulación y el almacenamiento está lleno. No necesariamente vamos a ver una rebaja tan drástica. Las reservas están con precio alto”, comentó el investigador.

Recuperación

El economista guatemalteco, Mario García Lara, señala que la caída es un reflejo de la caída en el consumo en todo el mundo y prevé que esto se revertirá cuando la demanda se recupere con el levantamiento del confinamiento por el Covid-19.

“Cuando esto termine, porque va a terminar, los precios se van a recuperar. Esto no es permanente. La gran pregunta es ¿Cuándo ocurrirá y cuánto subirá”, destacó García Lara.

Precios promedio de los combustibles en Guatemala de la semana del 13 de abril al 19 de abril de 2020. (Foto: Ministerio de Energía y Minas)

Coyoy prevé que la recuperación no será drástica y los precios volverán a ser altos como antes, ya que los países más afectados anuncian que quitarán sus medidas de forma gradual en mayo y se prevé mejor panorama para junio.

“Hay regiones donde han levantado el confinamiento y hubo rebrotes de Covid-19. La recuperación no será tan drástica a como cayó. La recuperación no será pronta, por lo menos este año”, comentó Coyoy.

Contratos de mayo

Enrique Meléndez, director Ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Combustibles, explicó que el problema fue que este lunes vencieron los contratos para mayo y lo que ocurrió básicamente se convirtió en un reflejo de lo que ese mes representa para la economía.

“Ya veremos que una vez cerrado este mes (mayo) entra junio. En este mes (junio) la economía mundial puede tener un incremento en la demanda ya que se prevé que algunos países se recuperen. Entonces se podrá ver un precio más alto”, comentó Meléndez en Emisoras Unidas.

En cuánto a la pregunta de si habrá rebaja en los precios de los combustibles en Guatemala, Meléndez señaló que es impredecible ya que los precios de referencia de la refinería del Golfo de México sufrió una baja leve

“Lo que tenemos que comprender es que lo que pasó este lunes es un tema especulativo que venían jugando ciertas empresas. Básicamente es otro mercado de referencia de lo que es el Golfo”, concluyó.