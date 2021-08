Petróleo muestra un alza tras incendio de plataforma en México

La explosión de la Plataforma de Petróleo de Pemex en México causó un nuevo incremento en el precio del petróleo.

Este martes 24 de agosto, los precios del petróleo tuvieron un nuevo incremento, luego del incendio de una plataforma en México el pasado fin de semana.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre terminó así en Londres con aumento de 3.34 por ciento a 71.05 dólares.

En Nueva York, el barril de WTI para igual entrega terminó con subida de 2.89 por ciento a 67.54 dólares.

El Brent cerró así por primera vez por encima de los 70 dólares desde el 12 de agosto, impulsado por compras especulativas que borraron la debacle de la semana pasada, motivada por preocupaciones sobre la reactivación económica en medio del aumento de casos de coronavirus por la variante Delta.

NOW - Pemex oil platform ablaze after explosion in the Gulf of Mexico.pic.twitter.com/hyxg7LtQao — Disclose.tv (@disclosetv) August 22, 2021

Daños de la explosión

Los precios subieron además por el incendio, el domingo, de una plataforma de Pemex en el sur del golfo de México, según James Williams, de WTRG Economics.

El siniestro dejó cinco muertos y dos desaparecidos. La plataforma suministraba energía para varios pozos de un campo petrolero.

A pesar de que el incendio fue controlado una hora después de ocurrido, Pemex suspendió la extracción de crudo en 125 pozos de la zona, por lo que redujo de golpe su producción en 400.000 barriles por día, según una nota de la agencia Fitch Ratings.

Se trata prácticamente del alza cotidiana fijada por la OPEP y sus aliados en la Opep+, que cada mes aumentan su producción global en 400 mil barriles, remarcó Williams.