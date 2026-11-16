Con leve baja: así se encuentran los precios de los combustibles este lunes

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Un nuevo ajuste se registra en los precios de los combustibles este lunes 16 de noviembre.

Los precios de los combustibles han registrado una baja este lunes 16 de noviembre en las distintas estaciones de servicio de la región metropolitana del país.

Durante la semana pasada, los precios se encontraban de la siguiente manera en la modalidad autoservicio: gasolina regular a Q29.69, gasolina superior a Q32.19 y el diésel a Q40.69.

Mientras que para este lunes, estos son los precios: regular Q28.49, superior Q30.99 y diésel Q39.69; por lo que, en ambas gasolinas se tuvo un descenso de Q1.20, mientras que para el diésel la baja fue de Q1.

Estos son los precios de los combustibles este lunes 16 de noviembre. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Cabe recordar que, actualmente se cuenta con la exoneración temporal del IVA y de Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) en Guatemala, por medio del Decreto 22-2026, ley que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

A partir del 1 de enero de 2027 se podrían incrementar los precios de los combustibles tras la finalización de dichas exoneraciones temporales.