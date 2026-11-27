Este viernes se han registrado nuevos precios en los combustibles con bajas entre los 70 y 80 centavos.
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Los precios de los combustibles han presentado una leve disminución este viernes 27 de noviembre en el área metropolitana del país.
En comparación a los precios registrado al inicio de la semana en la modalidad autoservicio, la gasolina regular pasó de Q27.19 a Q26.49, la gasolina superior de Q29.69 a Q28.99 y el diésel de Q38.39 a Q37.59. Además la gasolina V-Power está a Q29.49.
En la modalidad de servicio completo, la regular se encuentra a Q27.59, la superior a Q30.09, la V-Power a Q30.59 y el diésel a Q38.69.
Por lo tanto, en autoservicio se pueden observar una baja de 70 centavos en las gasolinas y de 80 centavos en el diésel.
Amplían exoneración de impuestos
Cabe recordar que, el Congreso de la República aprobó extender hasta el 30 de junio de 2027 la exoneración de impuestos aplicada a los combustibles, a través de las las reformas al Decreto 22-2026, Ley de Extensión Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.
La iniciativa fue aprobada de urgencia nacional durante la sesión plenaria del martes 17 de noviembre, con 143 votos a favor bajo el Decreto 31-2026