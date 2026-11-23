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En Estados Unidos, el barril de petróleo ha presentado los precios más bajos desde agosto.

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Los precios del petróleo cerraron el lunes a la baja, lastrados por la perspectiva de un excedente de oferta de aquí a finales de año, a pesar de que las tensiones en Medio Oriente persisten.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, perdió un 3.46% a los 89.37 dólares, luego de caer en la jornada hasta 88,60 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, con plazo el mismo mes, perdió el 3.88% a 80.17 dólares, su menor precio desde agosto. Esta referencia también estuvo por debajo de los 80 dólares durante la sesión.

"La perspectiva de un excedente de crudo antes de 2027 pesó en los precios", comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El precio del petróleo cayó a 89 dólares. (Foto: HispanTV)

En su último informe, publicado el 13 de noviembre, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirmó que prevé una oferta mundial de petróleo mayor a la demanda en el último trimestre de 2026, por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero.

Sin embargo, siguen las tensiones en Oriente Medio. Irán advirtió el lunes que utilizaría todos los medios para contrarrestar el bloqueo que Estados Unidos impone a sus puertos desde hace varios meses, lo que agrava la situación económica del país.