Banco Industrial y Mastercard realizaron la premiación de la campaña Fanáticos Bi y Mastercard, una iniciativa creada para reconocer la preferencia de los tarjetahabientes.
Durante la actividad se dio a conocer a los ganadores de tres paquetes de viaje doble todo incluido, patrocinados por Mastercard y Banco Industrial: un viaje a Río de Janeiro, Brasil; un viaje a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que incluye una experiencia de safari; y un viaje a Reikiavik, Islandia.
Cada paquete incluye al ganador y a un acompañante, con boletos aéreos, hotel, traslados, actividades y seguro de viaje. Los acreedores al premio son: Brasil, Christian Alejandro Donis Matias; Sudáfrica, Luis Diego Villeda Morales; e Islandia, Selene Gabriela Rantes Robles.
Banco Industrial y Mastercard reconocieron además a 21 tarjetahabientes destacados por su participación y preferencia al utilizar sus Tarjetas Bi Mastercard, quienes recibieron su reconocimiento en tres grupos de siete personas.