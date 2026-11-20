La Premier League vuelve a la actividad este fin de semana con la disputa de la jornada 11, que tendrá el sábado como uno de sus principales atractivos el duelo entre el Newcastle y el Arsenal (11:30 a.m.), líder del campeonato, que buscará sumar tres puntos importantes en condición de visitante para mantenerse en lo más alto de la clasificación.
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Los dirigidos por Mikel Arteta atraviesan un gran momento en el torneo inglés, con un balance de nueve victorias y una derrota en sus primeros diez encuentros, además de encadenar cinco triunfos consecutivos. Su regularidad les ha permitido aprovechar los tropiezos del City y el Brighton para tomar una ventaja de cinco puntos en la cima, por lo que una nueva victoria podría fortalecer su posición en la lucha por el título.
La jornada sabatina comenzará con el enfrentamiento entre Manchester City y Fulham (6:30 a.m.), por lo que los gunners saltarán al terreno de juego conociendo el resultado de uno de sus principales perseguidores. Ese mismo día, el Chelsea recibirá al Leeds United (9:00 a.m.).
Para el domingo también habrá encuentros atractivos, comenzando con la visita del Brighton al Hull City (8:00 a.m.). Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en Anfield, donde el Liverpool recibirá al Manchester United (10:30 a.m.), ahora dirigido por Mauricio Pochettino, en uno de los clásicos más esperados.
*Con información de agencias