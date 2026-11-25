Adelina Castillo hizo su presentación gritando el nombre de Guatemala al inicio de la gala de la edición número 75 de Miss Universe.
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¡Adelina Castillo... Guatemalaaaaa!, dijo a todo pulmón, segura de sí misma, con las manos en la cintura y orgullosa de su tierra.
Junto a 115 candidatas da lo mejor de sí para lograr su pase a la corona.
Así inicia esta esperada competencia, la favorita de los missólogos.
El evento se transmite por Telemundo Internacional y Canal Antigua.
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