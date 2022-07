El presentador de un noticiero habría sido denunciado por violencia doméstica

Revelan que el presentador de noticias era violento y agresivo con su esposa, y ella lo habría denunciado por violencia doméstica.

Carlos Calderón, quien forma parte del plantel de presentadores de "Despierta América", se vio envuelto en una fuerte polémica tras ser acusado por violencia doméstica.

De acuerdo con el programa "Chisme no Like", habría sido el motivo principal por el que la actriz Vanessa Lyon le pidió el divorcio, sin embargo, la artista no se ha pronunciado al respecto.

Además, los conductores mencionaron que también tiene señalamientos por consumo de excesivo de sustancias.

"Tenemos información supuesta y alegadamente que este señor maltrata a su esposa Vanessa Lyon, que es el nombre artístico, pero realmente su verdadero nombre es León y está tratando de quitarle al hijo que tienen ambos ya que ella goza de la custodia. La información que tenemos es muy delicada porque sabemos que la dejó en la calle, ella es venezolana y sabemos también supuestamente y alegadamente ya saben qué él consumiría sustancias y se tornaría violento al grado que un día le tumbó una puerta", manifestaron.

Rompió el silencio

Tras estas revelaciones, el presentador de noticias y de Univision se pronunció. Dijo que lo dicho en su contra es totalmente falso.

"Quiero decirles que como persona pública que soy y por la responsabilidad que siento de trabajar para ustedes que nos sintonizan cada mañana, quiero dejar claro que no tengo ninguna acusación de violencia doméstica. Y que pueden constatarlo en la corte", comentó.

Por ahora, únicamente hace falta esperar que autoridades estadounidenses, o la propia afectada confirmen los señalamientos hechos contra Calderón. Pues, la única prueba de que la expareja se reunirá en tribunales de Miami es por una demanda que Calderón hizo el 18 de mayo contra Lyon.

*Con información de Heraldo USA.