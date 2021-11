La más confundida: presentadora de Fox es viral por malentendido al aire (video)

La discusión se tornó tan irreal que se volvió viral inmediatamente por la confusión de la presentadora de Fox News.

Laura Ingraham, quien presenta el programa "The Ingraham Angle" en Fox News, vivió un momento cómico al no entender una referencia de una serie de Netflix llamada "You", pensando que el invitado en realidad se estaba refiriendo a ella.

Raymond Arroyo (el otro presentador) estaba compartiendo con Ingraham que vio un episodio de una serie de Netflix llamada "You" (Tú) donde se menciona la enfermedad de sarampión.

"Sabes que estaba viendo un episodio de "You" (tuyo) donde surgió el sarampión", dice Arroyo antes de ser interrumpido inmediatamente por la desconcertada anfitriona Ingraham quien pregunta: "Espera, espera, espera, ¿cuándo mencioné el sarampión?", sin dar claridad a su obvia confusión, Arroyo continúa diciendo: "No lo sé. Fue tu culpa".

“¿Qué pasaba conmigo? ¿De qué estás hablando? ¿Raymond está escuchando siquiera lo que estoy diciendo? Nunca tuve sarampión. Nunca tuvimos un episodio de sarampión y vacunas, ¿es una broma? ”, responde mas desconcertada Ingraham.

"Fue sobre "You" (ti), fue sobre "You" (ti)", dice el invitado repetidamente mientras la presentadora estaba completamente perdida en este punto, responde diciendo: "Nunca he tenido sarampión, ¿De qué estás hablando? ¡Esto es estúpido!"

Arroyo, todavía decidido a hacer entender su punto, continúa divagando y dice que fue un episodio de un programa. "¿Cómo se llama?". pregunta Ingraham , a lo que Arroyo responde "You, se llama "You" (Tú)".

"¿Hay un programa llamado Laura Ingraham en Netflix?", Pregunta Ingraham, pero Arroyo le dijo que era inútil explicárselo y se daba por vencido. El momento se hizo viral en Estados Unidos el cual fue acompañado de memes y algunas bromas por parte de los usuarios de redes sociales.

Mira el video aquí: