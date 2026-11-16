"Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical" llena de magia y esperanza el Teatro Dick Smith del IGA en esta temporada.
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Tras dos exitosos fines de semana continúa la historia de temporada para disfrutar en familia.
Acerca de "Los fantasmas de Scrooge: Un cuento de Navidad, el musical"
La historia de Charles Dickens habla de la vida de Ebenezer Scrooge, un anciano avaro, amargado y solitario que odia la Navidad y solo le importa el dinero y el trabajo.
En Nochebuena, Scrooge recibe la terrorífica visita del fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley, quien carga pesadas cadenas por su egoísmo en vida, así le advierte que será visitado por tres espíritus para darle la oportunidad de cambiar su destino.
Así, Scrooge dará un recuento de su vida para conocer las decisiones que lo fueron volviendo frío y solitario.
¿Cómo podrás disfrutar de la obra en Guatemala?
Está en temporada los domingos 8,15, 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre a las 16:00 horas.
Entradas
Los boletos están a la venta en Ticketgt. Ingresa aquí.
El costo es de Q175.