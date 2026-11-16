La historia de la gitana a la que los quetzaltecos piden por el amor llega al teatro con la obra "Vanushka".
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La puesta en escena rescata la vida de Margarita Mielos, conocida como como Vanushka, que significa "mujer bonita" en lengua cíngara.
Con elenco de guatemaltecos, guión y música original es un evento imperdible.
¿Cuándo podrás disfrutar de "Vanushka"?
Serán dos funciones: sábado 5 de diciembre, 19:00 horas y domingo 6 de diciembre, 17:00 horas en el Teatro Roma, en la 14 Avenida A A-34, Zona 1
Boletos.
La preventa estará disponible del 10 al 22 de noviembre
- Gradería: Q50
- Platea: Q70
Puedes adquirir tus boletos en línea ingresando aquí.
Puntos de venta de entradas:
- Nueva Acrópolis / Centro Cultural Minerva — 15 Av. 3-23, zona 1
- Teatro Roma 14 Av., zona 1
- Tritono 5a calle 22-18, zona 3, Edificio Prilet, tercer nivel
- Parque Comercial Paulinos 0 calle 37-60, zona 9.