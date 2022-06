Shirley Rivera, presidenta del Congreso, dio positivo a Covid-19

La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, confirmó que dio positivo a la prueba del virus del SARS-CoV-2. Durante la mañana de este miércoles 29 de junio, y a través de una publicación en Facebook, la parlamentaria dio a conocer la noticia. De acuerdo con Rivera, está recibiendo tratamiento para combatir el Covid-19.

"Agradezco mucho a quienes han estado pendientes de mi salud. Quiero contarles que Gracias a Dios estoy bajo tratamiento y voy mejorando, afortunadamente ya tengo dos dosis de vacuna y eso me ha ayudado muchísimo", se lee en el anuncio que publicó Rivera.

"No le voy a permitir que me esté denigrando...", indicó Rivera. "En ese momento opté por cortar la llamada porque yo no voy a permitir que nadie me insulte o trate de intimidarme", detalló Dávila.

Luego, el congresista optó por escribirle un mensaje de texto y ella sólo respondió: "Pero bueno, yo solo quería hablar".