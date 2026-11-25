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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella anunció el rescate de "todos los secuestrados" en un supermercado que fue tomado por criminales.

EN CONTEXTO: Presidente de Colombia se pronuncia tras toma de rehenes en supermercado

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que todos los rehenes que estuvieron secuestrados por cerca de 17 horas en un supermercado de Cartagena fueron rescatados la madrugada de este miércoles en una operación "absolutamente impecable".

Policías, militares y fuerzas especiales irrumpieron pasada la medianoche en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa jornada en la turística ciudad del norte del país.

Según la versión del mandatario, en la mañana del martes un grupo de delincuentes huyó al almacén tras un intento fallido por robar un vehículo blindado con objetos de valor. Uno de los asaltantes fue "dado de baja", añadió.

Desde su llegada al poder en agosto, el presidente ha recurrido con frecuencia a una retórica de mano dura y a una puesta en escena de tipo militar, en momentos en los que Colombia vive la peor ola de violencia en una década.

#URGENTE | Las fuerzas de seguridad intervienen en el interior del mercado tomado por criminales y liberan a los rehenes en Cartagena, Colombia. https://t.co/KXZgQc3zDV — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 25, 2026

Se desconoce el número de secuestradores y de personas retenidas, aunque a lo largo del día la policía anunció a cuentagotas una decena de liberaciones, la mayoría de mujeres en edad avanzada. El alcalde de Cartagena aseguró que todas las personas están "sanas y salvas".

"Con contundencia"

Escoltado por una caravana de autos y motocicletas de policía, De la Espriella llegó más temprano a la zona vestido de uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio.

"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", agregó en un video publicado en redes.

El secuestro coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

La conmemoración estuvo ensombrecida por una inusitada ola de violencia con atentados en distintos puntos del país.

#Atención Fueron liberados todos los rehenes secuestrados en Cartagena. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que los rehenes están sanos. "Fue una operación absolutamente impecable", destacó el mandatario. "Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", expresó el presidente. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

Tras el operativo de rescate, imágenes difundidas en medios locales mostraron a tres hombres en pantaloneta y camiseta salir esposados y custodiados por policías del supermercado.

En la mañana se observaban encapuchados con armas largas apuntando a rehenes amarrados y usados como escudos frente a las ventanas del supermercado.

En distintos momentos de la noche, periodistas de la AFP vieron a agentes desenfundar sus pistolas, mientras los francotiradores tomaban posiciones en los tejados cercanos. Un helicóptero policial sobrevoló la zona en permanencia.

*Con información de AFP