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Abelardo de la Espriella informó que un grupo de criminales mantiene 25 rehenes en un supermercado de Cartagena tras intento de asalto a vehículo blindado.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que un grupo de criminales pretendía asaltar un vehículo blindado en un centro comercial pero, tras un aviso a la policía, se refugiaron y tomaron a una treintena de rehenes en un supermercado de la turística Cartagena, cinco de ellos ya liberados.

"Nos les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores", informó De la Espriella en una rueda de prensa.

Imágenes emitidas en medios y redes sociales muestran a decenas de policías y francotiradores apostados en edificios de los alrededores, y también a encapuchados con armas largas al lado de rehenes arrodillados dentro del supermercado.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la toma de rehenes en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena. “Ya están todas las capacidades de la Fuerza Pública con grupos especiales allí. Eso va a salir bien para los secuestrados; no estoy tan seguro de que salga tan bien para los bandidos. Estamos ahí atendiendo la situación. No es que se haya presentado un secuestro por parte de un grupo terrorista; no, son bandidos que se vieron sorprendidos, no tuvieron escapatoria y entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo el mandatario. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

"Mi hijo está allá. Estoy muy alterado (...) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron", dijo en llamada con la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado.

Según medios locales, los secuestrados piden casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

COLOMBIA | Liberan a una adulta mayor en medio de una toma de rehenes en un Éxito de Cartagena. La Policía continúa el operativo. Amplía https://t.co/tZ3lPMnPaA #CWMásNoticias https://t.co/KXquqhjzzB — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) November 24, 2026

*Con información de AFP