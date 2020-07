Giammattei sobre hospital de Sololá: "Habría que hacer uno nuevo"

El presidente Alejandro Giammattei habló sobre el hospital de Sololá durante una reunión con líderes comunitarios en la localidad y señaló que tiene una infraestructura muy deteriorada y antigua.

“Yo creo que no vale la pena remodelar el Hospital de Sololá, no le gastaría un centavo, quiero hacer un hospital nuevo. A este que está tendríamos que vaciarlo y remodelarlo, y eso no se puede”, señaló Giammattei.

El gobernante aseguró que intenta modificar el rumbo de un préstamo autorizado para que sea directamente a construcción.

“Tenemos que buscar un terreno para ubicarlo, pero eso tenemos que trabajarlo con la mesa de Salud el próximo 31 de agosto en la otra visita”, aseguró Giammattei.