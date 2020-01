El Presidente habló de amenazas de muerte porque "estaba molesto"

Luego de una visita a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el presidente Alejandro Giammattei denunció que había sido objeto de amenazas de muerte de personas que le advirtieron que no se metiera a ningún tema del puerto y ahora asegura que lo dijo porque estaba "molesto".

El mandatario aseguró el martes que después de la visita a EPQ y a Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla recibió varios mensajes en los que le advertían que no tenía que "meterse" en los puertos.

"Aquí hay gente que ya nos llamaron para decirnos que no nos metamos a Honduras, que con los puertos no se juega, que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, que eso ya tiene dueño", dijo el martes luego de la visita que realizó al EPQ el viernes.

Sin embargo, ahora asegura que dio esas declaraciones porque "estaba molesto" y que de ahora en adelante va "actuar" en lugar de revelarlo.

Los comentarios los realizó luego de asegurar que ya habían presentado dos denuncias de corrupción ante el Ministerio Público.

"A veces hay cosas que se dicen, que se filtran a la prensa o que sin querer las dice uno, porque uno está molesto de que le manden un mensaje a uno de que lo van a asesinar porque está cumpliendo con el deber, a veces lo molesta a uno, otras veces me la guardo. Ese día estaba molesto porque me lo acababan de decir, acababa de venir del puerto... pero no lo vamos a estar diciendo, vamos a estar actuando", aseguró.

La forma en que Giammattei actuaría es presentando denuncias ante el MP, dijo. Además indicó que el ente investigador les ha solicitado información sobre algunos hechos, y que ésta ya fue entregada.