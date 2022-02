Presidente ucraniano habló con Biden sobre sanciones y apoyo militar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el viernes que habló con Joe Biden acerca de una ayuda militar y de sanciones contra Rusia, que el jueves lanzó una invasión de su país.

"Acabamos de hablar del refuerzo de las sanciones [contra Rusia], de una asistencia de defensa concreta y de una coalición antiaérea" tuiteó Zelenski, que expresó su "agradecimiento" por el "fuerte" respaldo estadounidense.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to for the strong support to ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Así mismo, envió otro mensaje donde dice que "Suecia proporciona asistencia militar, técnica y humanitaria a Ucrania. Agradecido a Suecia por su eficaz apoyo. ¡Construyendo juntos una coalición anti-Putin!".

Por otro lado, el Ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, informó en su red social que "El convoy con las municiones que entregamos a Ucrania ya ha llegado a nuestros vecinos. Apoyamos a los ucranianos, nos solidarizamos y nos oponemos firmemente a la agresión rusa".