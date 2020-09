Presidios relanza línea telefónica anticorrupción

La línea telefónica anticorrupción 1533 del Sistema Penitenciario (SP) fue relanzada por las autoridades.

En las primeras horas de reactivación se recibió información del ingreso de ilícitos a los centros carcelarios con el apoyo de algunos funcionarios.

"Se recibirán denuncias de todo tipo relacionadas con la situación de las prisiones del país", dieron a conocer el viceministro de Seguridad, Gendry Reyes y el director de Predios Luis Rodolfo Escobar Ovalle, en un acto público afuera del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

El viceministro Reyes dijo que la línea telefónica no había tenido uso durante bastante tiempo. "Los años que no funcionó no fue una casualidad, son años que quedaron en retroceso para el SP", mencionó.

El acto público se realizó afuera del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. (Foto: SP)